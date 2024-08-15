شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين سليم فاخوري رئيسا تنفيذيا لـ«سينومي ريتيل» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)، أمس، تعيين سليم فاخوري الرئيس التنفيذي للشركة، اعتبارا من أمس.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 21 فبراير 2024 تكليف سليم فاخوري كرئيس تنفيذي مكلف لشركة سينومي ريتال اعتبارا من 1 مارس 2024.
وتوقعت سينومي ريتيل مستقبلاً واعداً ومتميزاً من حيث النمو والابتكار تحت قيادة سليم فاخوري. ومع تركيز الشركة على إعادة تعريف تجربة البيع بالتجزئة وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق العالمية، فإن رؤية سليم وخبرته ستقود الشركة نحو النجاح المستمر.
ويتمتع سليم فاخوري بأكثر من 20 عاماً من الخبرة في قطاع التجزئة والأزياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الأزياء لدى سينومي ريتيل منذ نوفمبر 2021، وشغل قبل ذلك منصب رئيس قسم الأزياء لدى مجموعة أزاديا القابضة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 21 فبراير 2024 تكليف سليم فاخوري كرئيس تنفيذي مكلف لشركة سينومي ريتال اعتبارا من 1 مارس 2024.
وتوقعت سينومي ريتيل مستقبلاً واعداً ومتميزاً من حيث النمو والابتكار تحت قيادة سليم فاخوري. ومع تركيز الشركة على إعادة تعريف تجربة البيع بالتجزئة وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق العالمية، فإن رؤية سليم وخبرته ستقود الشركة نحو النجاح المستمر.
ويتمتع سليم فاخوري بأكثر من 20 عاماً من الخبرة في قطاع التجزئة والأزياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الأزياء لدى سينومي ريتيل منذ نوفمبر 2021، وشغل قبل ذلك منصب رئيس قسم الأزياء لدى مجموعة أزاديا القابضة.