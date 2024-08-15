الاقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار وعوائد السندات

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وكالات - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
يأتي ذلك مع ترقب المستثمرين المزيد من البيانات الأمريكية لتحديث توقعاتهم بعد أن قلص تقرير مهم عن التضخم الآمال في خفض أكبر لأسعار الفائدة في سبتمبر.

أسعار الذهب اليوم

زاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % ليصل إلى 2452.69 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2490.10 دولار.

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وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 27.7 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.1 % إلى 930 دولارا، بينما هبط البلاديوم 0.6 % إلى 929.75 دولار.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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