شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار وعوائد السندات والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الذهب اليوم

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.يأتي ذلك مع ترقب المستثمرين المزيد من البيانات الأمريكية لتحديث توقعاتهم بعد أن قلص تقرير مهم عن التضخم الآمال في خفض أكبر لأسعار الفائدة في سبتمبر.زاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % ليصل إلى 2452.69 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2490.10 دولار.وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 27.7 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.1 % إلى 930 دولارا، بينما هبط البلاديوم 0.6 % إلى 929.75 دولار.