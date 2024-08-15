ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 79.93 دولار للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس, وسط آمال بأن يعزز خفض أسعار الفائدة الأمريكية المحتمل النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود ، غير أن استمرار المخاوف حيال تباطؤ الطلب العالمي حد من المكاسب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 79.93 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 77.21 دولار للبرميل.

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