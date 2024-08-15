أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة إستثمارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، عن فرصة إستثمارية لإنشاء وتشغيل قاعات متعددة الاستخدامات ،بمساحة تقارب 10000 متر مربع ،على تقاطع طريق أميمة بنت أبي حثمة مع طريق عمران بن طلحة بن عبيد الله بالمدينة المنورة، وذلك للإسهام في جودة الحياة والتنمية في الخدمات المقدمة بالمنطقة بشكل مستدام ومبتكر.

وأوضحت الأمانة، أن مدة العقد تبلغ 25 سنة وأن الفترة المعفية من الأجرة 10٪ من مدة العقد ،وموعد فتح المظاريف 01 / 10 / 2024 م.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية إلى الاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات ومتابعة حسابات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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