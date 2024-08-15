الإحصاء: استقرار معدلات التضخم عند 1.5٪ وارتفاع “الإيجارات الفعلية” للمساكن بالمملكة إلى 11.1٪ خلال شهر يوليو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، مقارنةً بالشهر ذاته من العام 2023، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع اسعار قسم السكن والكهرباء والمياه والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.3%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 3.5%.

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 11.1% في شهر يوليو الفائت، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12%، حيث كان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر يوليو، نظراً للوزن الذي تشكله هذه المجموعة (21%).

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