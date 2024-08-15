منطقة مكة المكرمة تحقق المركز الأول في الإنتاج السنوي لفاكهة البطيخ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

حققت منطقة مكة المكرمة المركز الأول بالإنتاج السنوي لفاكهة البطيخ، وذلك بالوصول إلى (442.3) ألف طن سنويًا؛ تليها منطقة الرياض بمعدل إنتاج سنوي يصل إلى (60.893) ألف طن.

وتحضى فاكهة البطيخ بقيمة غذائية هامة وكميات كبيرة من الماء التي تسهم في سد احتياج الفرد من السوائل، ولكونه في الوقت نفسه يُعد رمزًا للانتعاش والراحة في فصل الصيف، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يجعله مثالاً للعنصر الأساسي في أوقات الاستراحة والاستجمام.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن نسبة الاكتفاء الذاتي من فاكهة البطيخ في المملكة قد وصلت خلال هذا العام إلى نسبة 99%؛ حيث يأتي ذلك من خلال دعم الوزارة لهذه الفاكهة من خلال عدة برامج ممنهجة، يأتي في مقدمتها برنامج التنمية الريفية المستدامة “ريف” ؛ إلى جانب قيام الوزارة بعددٍ من المهرجانات والفعاليات المصاحبة لموسم البطيخ، بالإضافة للقيام بعددٍ من الدورات والبرامج التوعوية والورش التدريبية لزيادة تثقيف ووعي المزارعين بهذه الفاكهه المميزة، في حين قد بلغ الإنتاج السنوي للبطيخ بالمملكة لهذا العام (605) آلاف طن/سنويًا؛ وذلك على مساحة زراعية تقدر بـ (24) ألف هكتار.

من جهته، أكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف؛ أن الفرع يولي اهتمامًا بالغًا بهذه الفاكهة التي تنتشر زراعتها بالمنطقة في أماكن متعددة، لكونها لاتحتاج إلى مصدر دائم للمياه، حيث يقام سنويًا مهرجان الحبحب العثري بمحافضة الليث، والذي يحضى بمتابعة كبيرة من مزارعي المنطقة والمهتمين.

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