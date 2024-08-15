شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع الأعمال الجارية بالمرافق والطرق بالحزام الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، اجتماعاَ بمقر موقع إحدى الشركات المنفذة لمشروعات الحزام الأخضر بالمدينة، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال الجارية للطرق والمرافق بمنطقة الحزام الأخضر للوقوف على معدلات الإنجاز ونسب تنفيذ المشروعات، وذلك بحضور مسئولي الجهاز والمشروعات.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس محمد مصطفى، أن منطقة الحزام الأخضر تنقسم إلى المنطقة الأولى، والتي تبدأ من حوض 1 إلى حوض 16 بمساحة حوالي 4500 فدان، حيث تفقد آخر مستجدات الأعمال القائمة بها ونسب تنفيذ أعمال المرافق (طرق – مياه – صرف صحي – ري).

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أن إجمالي شبكات المرافق يبلغ حوالي 236 كيلومترا (76 كم شبكة مياه، 78 كم شبكة ري، 82 كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار وخطوط طرد، وعدايات دفع موجه أسفل خطوط شركة سوميد، بالإضافة إلى شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول حوالي 85 كم، و5 محطات رفع صرف صحي).

وأضاف المهندس محمد مصطفى، أن المنطقة الثانية بالحزام الأخضر والتي تبدأ من حوض 17 إلى حوض 24 بمساحة حوالي 2200 فدان، ويشتمل مشروع تنفيذ المرافق الرئيسية بتلك المنطقة (طرق – مياه – صرف صحي – ري) على إجمالي شبكات مرافق حوالي 138 كيلومترا (43 كم شبكة مياه، 38 كم شبكة ري، 55 كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار)، ويشتمل على شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بإجمالي طول حوالي 30 كم".

وأشار مصطفى إلى أن المنطقة الثالثة للحزام الأخضر تبدأ من حوض 25 إلى حوض 49 بمساحة حوالي 3500 فدان، لافتاً إلى أنه تم تخصيص 4 قطع أراض من حصة الهيئة بالمنطقة، بمساحة 56 فداناً، بأنشطة (عمراني متكامل - تجارى - إداري - مدرسة).

وشدد المهندس محمد مصطفى، على سرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة والالتزام بأقصى درجات معايير الجودة.

جدير بالذكر، أنه تم اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة الحزام الأخضر بمساحة 12494 فدانا بمدينة 6 أكتوبر طبقا للقرار الوزاري رقم 118 لسنة 2017 بهدف إنشاء مجتمع عمراني متكامل لجميع المراحل.