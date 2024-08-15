شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: "أيمن سليمان" قدم استقالته من رئاسة الصندوق السيادى يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

صرحت مصادر لـ"الخليج 365" بأن استقالة أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ليست جديدة، مشيرةً إلى أن "سليمان" تقدم باستقالته منذ شهر يونيو الماضى- أي قبل التغيير الوزاري- وأن آخر يوم له كرئيس تنفيذي لصندوق مصر السيادي ٣٠ أغسطس الجاري.

ويأتي ترتيب صندوق مصر السيادي في المرتبة 48 ضمن أكبر 100صندوق سيادي في العالم وفقاً لرأس المال المرخص به، حيث يوجد أكثر من 170 صندوق سيادي حول العالم، وأكثر من 50% منها تمول من عائدات النفط، وتم تأسيس أكثر من 60 صندوق سيادي حول العالم خلال العشر سنوات الماضية، أكثر من 20 صندوق منها في أفريقيا فقط.

وتتمثل أهداف الصندوق في خلق ثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة المنقولة للصندوق، وجذب مستثمرين من الداخل والخارج (استثمار مباشر)، والاستثمار في قطاعات مهمة للاقتصاد المصري مثل توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي لخلق كيانات محلية رائدة في مختلف المجالات، ويعمل الصندوق على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

ويمتلك الصندوق عدد من الصناديق الفرعية؛ هى صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية، صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، صندوق الاستثمارات الخضراء، وصندوق مصر الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الاصول ذو الإصدارات المتعددة

وبلغ أصول حجم أصول صندوق مصر السيادي فى نهاية يوليو الماضى حوالى 12 مليار دولار .



