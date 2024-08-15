شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لوزير الإسكان اليوم بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بجولة تفقدية بعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظة مطروح، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولو الشركة القابضة للمياه والصرف، وشركة المياه والصرف بمحافظة مطروح.