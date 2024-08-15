شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه بالبنوك ويسجل أقل من 49 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

واصل سعر صرف الدولار اليوم الخميس تراجعه، أمام الجنيه، بشكل كبير والذي بدأه منذ جلسة أمس الأربعاء، ليكسر حاجز 49 جنيها لأسفل أمام الدولار.

سجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصرى اليوم 48.97 جنيه للشراء و 49.07 جنيه للبيع، بعدما كان قد تخطى 49.55 جنيه منذ أيام.

وجاء تراجع الدولار أمام الجنيه لعدة أسباب أهمها توافر الدولار من عدة مصادر فى السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى التحسن النسبي في الأسواق العالمية وكذلك التحسن في مؤشرات الاقتصاد المحلية.

كان سعر صرف الجنيه أمام الدولار قد شهد ارتفاعا في تعاملات الاسبوع المنقضي ليصل الي 49.55 جنيه للدولار علي خلفية التطورات الاقتصادية العالمية الخاصة بالبيانات الاقتصادية الامريكية التي أظهرت احتمالية اتجاه الاقتصاد نحو الركود، بالاضافة إلي التصعيد المحتمل في الشرق الاوسط.