شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 15-8-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول الخميس، 15 أغسطس 2024 11:33 ص

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الخميس 15-8-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.44جنيه للشراء، 13.47جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.44جنيه للشراء. 13.47جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 12.51جنيه للشراء. 13.46جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.56جنيه للشراء. 13.49جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 12.54جنيه للشراء. 13.48جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني 12.52جنيه للشراء. 13.48جنيه للبيع.



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