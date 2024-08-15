شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: انخفاض معدل البطالة في الريف إلى 3.8% للربع الثانى لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات بحث القوى العاملة للربع الثاني "أبريل – يونية" لعام 2024، تراجع معدل البطالة في الريف، حيث بلغ معدل البطالة في الريف 3.8٪ من إجمالي قوة العمل فى الريف، بينما كان 4.6٪ في كلا من الربع السابق من العام الحالي والربع المماثل من العام السابق.

بينما في المقابل بلغ معدل البطالة في الحضر 10٪ من إجمالي قوة العمل فى الحضر، بينما كان 9.4٪ في الربع السابق مقابل 10.1٪ فى الربع المماثل من العام السابق

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، تراجع معدل البطالة 6.5٪ من إجمالي قـوة العمـل بانخفاض 0.2٪ عن الربع السابق، وفقا لنتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني "أبريل – يونية" لعام 2024، حيث سجل تقدير حجم قوة العمل 31.423 مليون فرد، مقابل 31.397 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 0.1٪.

وأرجع تقرير القوى العاملة تراجع معدل البطالة إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بنحو 72 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق، وانخفاض المتعطلين بنحو 46 ألف متعطل، مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بنحو 26 ألف فرد.