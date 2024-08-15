شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «ميرال» توافق على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ميرال للعيادات الطبية لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد مساء أمس الأربعاء.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م.
5. الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف والأول والسنوي من العام المالي 2024م بأتعاب وقدرها بمبلغ (195.000) ألف ريال.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (الدكتور سامي عبدالله السعيد) والتي له مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (عمولات ومكافآت ومدته عام) وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (2.350.183) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (2.260.751) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (142.644.64) ريال, وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة السابق (الدكتور فهد عبدالله صالح الطاسان) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (عمولات ومكافآت ومدته عام) وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (804.285) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (54.104) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (16.878.05) ريال, وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
10. الموافقة على حذف المادة (10) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين.
11. الموافقة على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم.
12. الموافقة على حذف المادة (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م.
5. الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف والأول والسنوي من العام المالي 2024م بأتعاب وقدرها بمبلغ (195.000) ألف ريال.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (الدكتور سامي عبدالله السعيد) والتي له مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (عمولات ومكافآت ومدته عام) وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (2.350.183) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (2.260.751) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (142.644.64) ريال, وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة السابق (الدكتور فهد عبدالله صالح الطاسان) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (عمولات ومكافآت ومدته عام) وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (804.285) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (54.104) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (16.878.05) ريال, وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
10. الموافقة على حذف المادة (10) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين.
11. الموافقة على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم.
12. الموافقة على حذف المادة (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير.