شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«الصناعات الكهربائية» توقع عقدا بـ 281 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.