الاقتصاد

شركة تابعة لـ«الصناعات الكهربائية» توقع عقدا بـ 281 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«الصناعات الكهربائية» توقع عقدا بـ 281 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الصناعات الكهربائية توقيع إحدى شركاتها التابعة (شركة محولات الطاقة ) عقد لتوريد محولات مع فرع شركة هيونداي للهندسة المحدودة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية إن قيمة العقد تقدر بنحو 281.133 مليون ريال.
وأوضحت أن تفاصيل العقد، تتضمن: أمر شراء لتصميم وتصنيع وتوريد محولات طاقة لمشروع توسعة حقل غاز الجافورة.
وأفادت بأن مدة العقد 15 شهرا، ومن المتوقع أن يكون للعقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة لعام 2025م.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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