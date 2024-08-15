شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 261.05 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعها اليوم الخميس، خلال التعاملات الصباحية، مقارنة بآخر مستويات المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، 298.34 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 273.48 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية، 261.05 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم، 223.76 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، 174.03 ريال. سعر الذهب اليوم في السعودية وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية، 149.17 ريال.

وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم نحو 9278 ريالا. سعر الذهب في السعودية وبلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم، 2088 ريالا.

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية، 298.337 ألف ريال.

