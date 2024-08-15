شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الأرز في السعودية.. وتباين الدقيق خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الدقيق في السعودية

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الأرز في السعودية فيما تباينت أسعار الدقيق، وانخفض سعر الخبز، خلال شهر يوليو الماضي، على أساس شهري.وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر الأرز البسمتي الأبيض ارتفع على أساس شهري بنسبة 3.7% في يوليو الماضي، مسجلا 99.23 ريال لـ(10 كجم).وأفادت بأن سعر الأرز المزة الهندي سجل 82.73 ريال لـ(10 كجم)، مرتفعا بنسبة 7.7% على أساس شهري في يوليو الماضي.سجل سعر دقيق القمح المحلي الأسمر (1 كجم) 3.2 ريال مرتفعا بنسبة 1.6% على أساس شهري، و1.9% على أساس سنوي.وبلغ سعر دقيق القمح المحلي الأبيض (2 كجم)، في يوليو الماضي، 4.63 ريال، منخفضا بنسبة 5.9% على أساس شهري.وسجل سعر الذرة الحلوة 6.19 ريال، مرتفعا بنسبة 2.5%، فيما انخفض سعر الشعيرية بنسبة 0.2% مسجلا 5.85 ريال.وبحسب النشرة فإن سعر المكرونة المحلي بلغ 5.96 ريال لـ(500 جم) مرتفعا على أساس شهري وسنوي بنسبة 0.9%، و0.2% على التوالي.وبلغ سعر الخبز الأبيض المفرود (4 أرغفة)، 1.09 ريال، منخفضا بنسبة 2.7% على أساس شهري، بينما استقر على أساس سنوي.