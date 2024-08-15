“التأمينات الاجتماعية” تحصد المركز الثاني في مؤشر نضج التجربة الرقمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

حققت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المركز الثاني في مؤشر نضج التجربة الرقمية 2024م، الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية، حيث يأتي هذا الإنجاز امتدادًا لجهود المؤسسة في تحقيق مستوى أعلى لرضا العملاء، وتعزيز تجربتهم الرقمية.

وحافظت التأمينات الاجتماعية على وجودها ضمن الفئة البلاتينية من الدورة الماضية في 2023 غير أن تقدمها اللافت إلى المركز الثاني يعكس العمل الدؤوب الذي انتهجته لتطوير منصاتها وخدماتها الرقمية وتحسين تجربة المستفيدين.

ويتناول مؤشر نضج التجربة الرقمية أربع محاور رئيسة هي: قياس رضا المستفيدين، وتقييم تجربة المستخدم، وآليات تعامل المنصات مع شكاوى مستفيديها، وتقييم التقنيات والأدوات الرقمية الممكنة للمنصة الرقمية.

ويندرج تحت المحاور الأربعة أكثر من 20 معيارًا فرعيًا للتقييم، ويهدف المؤشر إلى رفع مستوى رضا المستفيدين، وتعزيز تجربتهم الرقمية، وتحسين التفاعل معهم، بما يتوافق مع المؤشرات الدولية وأفضل الممارسات، والمواءمة مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية، لتعزيز تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية، وتسريع وتيرة عمليات التحول الرقمي.

وسجلت التأمينات الاجتماعية في المؤشر ما نسبته 91.18%، وبلغ عدد المنصات الرقمية التي خضعت للتقييم في هذه الدورة 39 منصة حكومية، شارك في تقييمها أكثر من 175 ألف مشارك.

يذكر أن مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية يقيس مستوى الرقمنة والتطور في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، وذلك في إطار تعزيز جودة الحياة، وتحسين تقديم الخدمات الحكومية.

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