“سواني” تحصد جائزة المذاق الرَّفيع من المعهد الدولي للمذاق والجودة العالية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

حصدت منتجات حليب الإبل بالخزامى والجبنة بفلفل شقرا، الخاصة بالعلامة التجارية لشركة سواني “نوق” جائزة المذاق الرّفيع لعام 2024 المقدمة من المعهد الدولي للتذوق، بمدينة بروكسل البلجيكية، حيث نال المنتجان إعجاب لجنة التحكيم التي تضم نخبة من أفضل الطهاة وخبراء المذاق في العالم، واستحقا درجات عالية على مختلف معايير التقييم.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة سواني أحمد جمال الدين عن سعادته بهذه الجائزة المقدمة من أكبر جهة مختصة تُعنى بتذوق وتقييم العلامات التجارية الكبرى من المشروبات والأغذية، مبينًا أن هذا الفوز المستحق بالجائزة سيعزز ثقة المستهلك في جودة ومذاق منتجات “نوق” المبتكرة والمستخلصة من حليب الإبل الطبيعي.

وأكد جمال الدين حرص شركة “سواني” والتزامها الرّاسخ بتطوير منظومة متكاملة لألبان الإبل، وتقديم منتجات راقية غنية بالفوائد الغذائية والطعم المتميز، كبديل مثالي ولذيذ لمنتجات لألبان الأخرى.

يذكر أن منتج حليب الإبل الطازج بالخزامى، هو مزيج غني من مستخلصات اللافندر عالية الجودة، والجبنة بفلفل شقرا مصنوعه من حليب الإبل الطازج.

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