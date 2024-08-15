شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة "حياة كريمة" تسلم 3500 جهاز كهربائي لـ500 عروسة من 20 محافظة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عسكرالخميس، 15 أغسطس 2024 12:23 م
احتفلت مؤسسة حياة كريمة بالشراكة مع صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتسليم 3500 جهاز كهربائي لـ500 عروسة من 20 محافظة مصرية، كل عروسة استلمت 7 أجهزة لبداية حياة جديدة .
الحفل شهد حضور 1000 من العرائس وأسرهم، في ليلة أضاءتها الأهرامات مع أغاني وفقرات فنية ترفيهية، لتكون بداية لحياة زوجية سعيدة ومستقرة لكل عروس وعريس.
ويأتي الحدث ضمن حملة "إيد واحدة" الذي تهدف لتحسين الأوضاع المعيشية لأكثر من مليون ونصف أسرة مصرية الأولى بالرعاية.
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