شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يتراجع 25 جنيها بنسبة 0.7% خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب في مصر منذ جلسة الأمس وذلك في ظل تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية بالإضافة إلى انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي يوم أمس بعد بيانات التضخم الأمريكية، الأمر الذي أثر بالسلب على تسعير الذهب.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3465 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3460 جنيها للجرام، وذلك بعد أن انخفض أمس بمقدار 20 جنيه للجرام حيث أغلق عند المستوى 3460 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3480 جنيه للجرام، ليبلغ إجمالي هبوط الذهب 25 جنيها في 24 ساعة بنسبة تراجع 0.7%.



وشهد سعر صرف الدولار في البنوك بعض التراجع بشكل تدريجي ليتداول اليوم عند متوسط سعر 49.15 جنيه لكل دولار، وهو ما ساهم في تراجع سعر جرام الذهب بالسوق المصري.

وساهم انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي أمس في تراجع سعر الذهب، ولكن تأثير حركة السعر العالمي على تسعير السعر المحلي قد تراجعت في الفترة الأخيرة بسبب التحركات في سعر صرف الدولار في مصر وهو صاعد التأثير الأكبر على تسعير الذهب في مصر.