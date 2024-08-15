شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.5 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 29637 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 36230 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 12832 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 6648 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 9594 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 2862 نقطة.



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية-سيرا، والدولية للصناعات الطبية (ايكمى)، واسيك للتعدين-اسكوم، وأسمنت سيناء، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ومصر للأسمنت-قنا.

كما أعلنت البورصة، عن تم تسوية (إصدار) عدد 20 ألف وثيقة أمس الأربعاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.16 مليون وثيقة بدلًا من 3.14 مليون وثيقة.

في سياق متصل أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وأيه كابيتال القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ اشترت الأولى 400 ألف سهم، والثانية 1.005 مليون سهم، والثالثة 500 ألف سهم، والرابعة 200 ألف سهم.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وبالم هيلز للتعمير عدد 169 سهمًا، 11 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 1455 سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 4 ملايين سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 5 آلاف سهم.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية عدد 1.99 مليون سهم، 950 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبنك التعمير والإسكان عدد 300 سهم، 1000 سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، فبالنسبة للقطاع غير المصرفي، حققت شركة بي انفستمنتس القابضة، إيرادات بلغت 575.5 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 344.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي أرباح 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 554 مليون جنيه.

وحققت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إيرادات بلغت 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 31.6%، وبلغ صافي الأرباح 762.7 مليون جنيه مقارنة مع 718.4 مليون جنيه بنسبة نمو 6.2%.

وفي القطاع الصناعي، حققت شركة السويدي إليكتريك، إيرادات بلغت 102.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 بنسبة نمو سنوي 47.4%، وبلغ صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية 8.4 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 51.6%.

حققت شركة جي بي كوربوريشن، إيرادات بلغت 19.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 بنسبة نمو سنوي 78.4%، وبلغ صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية 1.084 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 72.3%.

في سياق آخر قالت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريدايف، إنه قد تم إسناد عقد للشركة التابعة لها "ماريدايف أوف شور بروجكتس" لمدة 16 شهرًا بقيمة إجمالية 14.4 مليون دولار، ويشتمل العقد على أعمال توريد ومد كابلات كهرباء في مصر، ومن المقرر البدء في تنفيذ العقد خلال الربع الثالث من العام الجاري.