شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مبادرة ابدأ لتوطين الصناعات وجذب الاستثمارات.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

نجحت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بتقنين أوضاع مجموعة كبيرة من المصانع المتعثرة، ليس هذا فقط بل أيضا قامت المبادرة الوطنية "ابدأ" بالتنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية وخلق أرضية مشتركة بين الصناع وإليكم 7 معلومات عن مجهودات أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية وجذب الإستثمارات المختلفة وهي كالاتي:

أولا: تم إنشاء كيانات صناعية تشارك بها 24 شركة أجنبية تمثل 14 دولة أجنبية و 33 شركة مصرية .

ثانيا: جرى توقيع اتفاقيات تصنيع مشترك والحصول على شهادات الاعتماد والتسجيل الدولية لضمان قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميا.

ثالثا: بحثت أعضاء المبادرة الوطنية "ابدأ" 84 فرصة إستثمارية صناعية.

رابعا: نجحت المبادرة في تنفيذ 23 مشروع قائم كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 62.5 مليار جنيه في آخر 3 سنوات .

خامسا: يجرى العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لعدد 24 مشروع كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية في القطاعات المختلفة

سادسا: تمكنت ابدأ من توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر

سابعا: أبرز الصناعات التي وطنتها "ابدأ"، صناعة "الصودا آش والسليكون" في قطاع البتروكيماويات، و"ضواغط التكييف والتبريد" في قطاع الأجهزة المنزلية، و"تصنيع التكيفات المركزية والمواسير الملحومة" وصناعة "الخامات الدوائية" و"وسائل النقل الخفيف".







