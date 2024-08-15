شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف..تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة اليوم، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، وسط آمال بأن يعزز خفض أسعار الفائدة الأمريكية المحتمل النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتًا، أو ما يعادل 0.2%، ووصلت إلى 79.93 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا أو 0.3 % إلى 77.21 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من 1% أمس الأربعاء بعد الإعلان عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس الجاري، مقارنة بتقديرات لانخفاض بـ 2.2 مليون برميل، لترتفع للمرة الأولى منذ أواخر يونيو الماضي.