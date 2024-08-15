شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنظيم والإدارة ورئيس مجلس الخدمة العامة بالعراق يوقعان برنامج لتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

وقع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومحمود التميمي، رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي بجمهورية العراق الشقيقة، برنامج العمل التنفيذي لمذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين الجانبين في إطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي عقدت بالقاهرة في يونيو 2023، والتي تم خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجهاز ومجلس الخدمة العامة الاتحادي، وذلك تعزيزاً للتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية وهيكلة الموسسات الحكومية، كما يشمل التعاون أيضاً ثلاثة محاور رئيسية، هي تأهيل الموظفين، وتبادل الخبرات والزيارات، وتنظيم الندوات وإعداد الدراسات المتخصصة وتبادل الإصدارات.

وجاء توقيع برنامج العمل في ختام المحادثات التي عقدت بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على مدار 3 أيام، حيث تبادل الجانبان الخبرات المختلفة في مجال الإدارة العامة والإصلاح الإداري، واستعرضا العديد من التجارب الناجحة في تلك المجالات، حيث عرض الجهاز المركزي التطوير الذي شهدته منظومة التعيينات في الوظائف الحكومية والتي تدعمها إرادة سياسية قوية لتاكيد مباديء تكافؤ الفرص والعدالة والشفافية والنزاهة والحوكمة، كما عرض منظومة عمل المساعدة الآلية للجهاز الإداري للدولة "كمت".

. واستعرض الجانب المصري انشطة مركز التقييم والمسابقات المركزية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والادارة ، واصطحب الدكتور صالح الشيخ، محمود التميمي والوفد المرافق له، في زيارة للمركز.

وأكد الدكتور صالح الشيخ حرص الجهاز على ضمان تحقيق تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي، واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، في اطار منظومة مميكنة بالكامل دون أي تدخل بشري .

وزار الوفد العراقي معالم العاصمة الإدارية الجديدة حيث أشادوا بالتقدم الذي تحققه مصر في مجال التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة لمجال الاصلاح الاداري والذي تم تتويجه بالانتقال للعاصمة الإدارية.

وخلال الزيارة، نظم الجهاز لضيوفه الأشقاء جوله تفقدية لمعالم العاصمه الإدارية، منهم (مسجد مصر الكبير، المركز الثقافي الإسلامي، مدينة الفنون والثقافة ومبنى البرلمان).



