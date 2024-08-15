شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن تعاون ابدأ وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

تسعي شركة "ابدأ" الوطنية لتنمية المشروعات الي كلً ماهو جديد، وفي خطوة جديدة نحو تعزيز الصناعة المصرية.

قامت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات – الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر واليكم 7 معلومات عن هذا التعاون وهي كالآتي :

أولا : الهدف من هذا التعاون تمكين وتشجيع أصحاب المشروعات الصناعية.

ثانيا : تسهيل الإجراءات وإتاحة التمويل الميسر للمصنعين

ثالثا : تطوير سلاسل الإمداد، دعم التسويق والتصدير للمنتجات المصرية

رابعا : العمل علي تدريب القوى العاملة بكل ماهو جديد في عالم الصناعة

خامسا : تحقيق التكامل وتعزيز مختلف سبل التعاون مع كافة الجهات المعنية بمجال التنمية الصناعية في مصر

سادسا : دعم ومساندة أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير مشروعاتهم وزيادة طاقاتهم الإنتاجية وتعزيز قدراتهم التنافسية لتغطية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الفرص التصديرية،"

سابعا : المساهمة في دعم وتطوير قطاع الصناعة وتحقيق التنمية الاقتصادية .



