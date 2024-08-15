الاقتصاد

7 معلومات عن تعاون ابدأ وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الخميس، 15 أغسطس 2024 01:04 م

تسعي شركة "ابدأ" الوطنية لتنمية المشروعات الي كلً ماهو جديد، وفي خطوة جديدة نحو تعزيز الصناعة المصرية.

قامت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات – الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر واليكم 7 معلومات عن هذا التعاون وهي كالآتي :

أولا : الهدف من هذا التعاون تمكين وتشجيع أصحاب المشروعات الصناعية.

ثانيا :  تسهيل الإجراءات وإتاحة التمويل الميسر للمصنعين

ثالثا : تطوير سلاسل الإمداد، دعم التسويق والتصدير للمنتجات المصرية

رابعا : العمل علي تدريب القوى العاملة بكل ماهو جديد في عالم الصناعة

خامسا : تحقيق التكامل وتعزيز مختلف سبل التعاون مع كافة الجهات المعنية بمجال التنمية الصناعية في مصر

سادسا : دعم ومساندة أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير مشروعاتهم وزيادة طاقاتهم الإنتاجية وتعزيز قدراتهم التنافسية لتغطية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الفرص التصديرية،"

سابعا : المساهمة في دعم وتطوير قطاع الصناعة وتحقيق التنمية الاقتصادية .


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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