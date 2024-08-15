شكرا لقرائتكم خبر عن معرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" بالصين يستقبل 136ألف زائر خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - مد ساعات الزيارة بالمعرض للفترة المسائية أربعة أيام أسبوعياً

حقق معرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" المقام حالياً بمتحف شنغهاي القومي بجمهورية الصين الشعبية، نجاحاً واسعاً منذ افتتاحه في19 يوليو الماضي حيث استقبل 136 ألف زائر خلال أول أسبوعين من افتتاحه مما أدى إلى قيام إدارة متحف شنغهاي القومي بمد ساعات الزيارة إلى الفترة المسائية وذلك لمدة أربعة أيام أسبوعياً حتي يتسنى للمعرض استقبال العدد المحدد للزائرين في كل فترة.

وأوضح د. محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الفترة المسائية للزيارة ستبدأ من الساعة الخامسة مساء مباشرة بعد انتهاء الفترة الصباحية لتمتد وحتى الساعة الـ 9:00 مساءاً أيام الثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة من كل أسبوع وذلك خلال فترة الإجازة الصيفية للمدارس والجامعات، الأمر الذي يشير إلى نجاح المعرض وشغف الشعب الصيني بالحضارة المصرية القديمة وحرصه على التعرف عليها بصورة أعمق وعن قرب، مؤكداً على أن هذا المعرض يعد أحد وسائل الترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق الصيني لاسيما منتج السياحة الثقافية الذي يعد أحد المنتجات السياحية الرئيسية الذي يهتم بها السائح الصيني.

جدير بالذكر أن معرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" تم افتتاحه في 19 يوليو 2024 ومن المقرر أن يستمر مده عرضه بالصين حتى أغسطس 2025.

يضم المعرض (787) قطعة أثرية تم اختيارها من مقتنيات عدد من متاحف الآثار المصرية العريقة من بينها تماثيل لملوك مصر القديمة منهم الملك رمسيس الثاني، والملك اخناتون، والملك توت عنخ آمون، والملك أمنمحات الثالث، والملك مرنبتاح، والمعبودات المصرية مثل أوزايريس، إيزيس، باستت، حتحور، العجل أبيس وجحوتي، بالإضافة إلي مجموعة من الأساور الذهبية والمرصعة بالأحجار، والأواني، والتيجان والخراطيش الملكية، بالإضافة إلى بعض القطع التي تعبر عن فكرة العالم الآخر لدى المصري القديم ومنها مجموعة متميزة من التوابيت الخشبية الملونة والأواني الكانوبية، فضلا عن عدد من القطع الأثرية من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة آثار سقارة، منها عدد من التوابيت الملونة والمومياوات الحيوانية المحنطة، وتمثال أوشابتي من الفيانس ومجموعة من التماثيل التي تمثل فترة الدولة القديمة من الحجر الجيري الملون.







