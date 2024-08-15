شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. انخفاض في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في البنوك

الدمام - شريف احمد - تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس، داخل البنوك المصرية، بعد ارتفاعه أمس.وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، 49.03 جنيه للشراء، و49.17 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 48.94 حنيه للشراء، و49.04 جنيه للبيع.وانخفض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، إلى 48.96 جنيه للشراء، و49.06 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكنندرية، 48.96 جنيه للشراء، و49.06 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي، 48.97 جنيه للشراء، و49.07 جنيه للبيع.وانخفض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس إلى 48.95 جنيه للشراء، و49.05 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي، 48.95 جنيه للشراء، و49.05 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 49.07 جنيه للشراء، و49.17 جنيه للبيع.وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الكويت الوطني إلى 49 جنيها للشراءن و49.10 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني، 48.95 جنيه للشراء، و49.05 جنيه للبيع.