شكرا لقرائتكم خبر عن مدعومة بتفاؤل لتأثير خفض محتمل لأسعار الفائدة..تعرف على أسعار البترول اليوم والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الخميس الموافق 15-8-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الخميس ارتفاعًا، مدعومة بالتفاؤل حول تأثير خفض محتمل الأسعار الفائدة في الولايات المتحدة على تعزيز النشاط الاقتصادى وزيادة استهلاك الوقود، ومع ذلك، حدت المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي من هذه المكاسب.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 79.88دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77.12دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 80.78 دولار للبرميل.



