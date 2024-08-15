شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البيض في السعودية وتباين «منتجات الألبان» خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض سعر الجبن

سعر منتجات الألبان والحليب

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر طبق البيض المحلي في السعودية خلال شهر يوليو الماضي، على أساس شهري، وتراجعت أسعار الجبن، فيما تبابين أسعار منتجات الحليب والألبان.وسجل سعر طبق البيض المحلي، في شهر يوليو الماضي، 16.91 ريال، منخفضا بنسبة 0.3%، و7.8% على أساس شهري وسنوي على التوالي.انخفض سعر الجبن الشيدر بنسبة 0.9% على أساس شهري، ليصل إلى 6.7 ريال، بينما انخفض سعر الجبن الكاسات المحلي بنسبة 1% إلى 19.67 ريال.وسجل سعر الجبن الكاسات المستورد 7.79 ريال، منخفضا بنسبة 0.1% على أساس شهري، في حين ارتفع سعر الجبن المثلثات وحيدا بنسبة0.4% إلى 5.37 ريال.وانخفض سعر الحليب السائل المعلب بنسبة 0.8% على أساس شهري، مسجلا 3.67 ريال، بينما انخفض سعر الحليب البودرة المعلب بنسبة 0.6% إلى 84.89 ريال.وبلغ سعر الحليب الطازج المحلي 6 ريالات، مرتفعا بنسبة 0.2% على أساس شهري، في حين ارتفع سعر حليب الأطفال حديثي الولادة إلى 46.5 ريال بنسبة 0.4% على أساس شهري.وسجل سعر اللبن الطازج المحلي 8.51 ريال، مرتفعا بنسبة 0.1% على أساس شهري وسنوي، بينما استقر سعر اللبن الزبادي عند ريالين.