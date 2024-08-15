شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.6% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تداولات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.6%، عند 11915 نقطة، وبتداولات بلغت 6.825 مليار ريال.
وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 300.012 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.167 تريليون ريال.
وكانت أسهم شركات، سينومي ريتيل، وساسكو، والبحر الأحمر، والعقارية، وأسترا الصناعية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، تالكو، والأبحاث والإعلام، ورسن، وتشب، وأسمنت اليمامة، الأكثر انخفاضا.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.956 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.681 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 47 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 24، من بين 93 شركة مدرجة في السوق الموازية.
وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 300.012 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.167 تريليون ريال.
ارتفاع أسهم 170 شركةارتفعت أسهم 170 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 51، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
أخبار متعلقة
قفزة لمؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 200 نقطة
شركة تابعة لـ«الصناعات الكهربائية» توقع عقدا بـ 281 مليون ريال
السوق الموازيةأغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.9% عند 25760 نقطة، وبتداولات بلغت 31.640 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.956 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.681 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 47 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 24، من بين 93 شركة مدرجة في السوق الموازية.