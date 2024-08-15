شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.6% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 170 شركة

أخبار متعلقة قفزة لمؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 200 نقطة شركة تابعة لـ«الصناعات الكهربائية» توقع عقدا بـ 281 مليون ريال

السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تداولات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.6%، عند 11915 نقطة، وبتداولات بلغت 6.825 مليار ريال.وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 300.012 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.167 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 170 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 51، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، سينومي ريتيل، وساسكو، والبحر الأحمر، والعقارية، وأسترا الصناعية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، تالكو، والأبحاث والإعلام، ورسن، وتشب، وأسمنت اليمامة، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.9% عند 25760 نقطة، وبتداولات بلغت 31.640 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.956 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.681 مليار ريال.وارتفعت أسهم 47 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 24، من بين 93 شركة مدرجة في السوق الموازية.