شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ مطروح يتفقدان توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بمرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشربيني يوجه مسئولى الهيئة القومية بوضع جداول زمنية مضغوطة لتدارك التأخير فى أعمال توسعات المحطة.. والمتابعة الأسبوعية لموقف التنفيذ توجيه مسئولى شركة مياه مطروح بإحالة القائمين على تشغيل محطة الصرف الصحى القائمة للتحقيق.. وتشكيل لجنة من الوزارة والجهاز التنظيمى للوقوف على أسباب القصور



تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، موقف تنفيذ مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمرسى مطروح، بطاقة 35 ألف م3 يومياً بتقنية المعالجة الثلاثية، وكذا متابعة أعمال تشغيل المحطة القائمة بطاقة 35 ألف م3 يومياً، وتأهيلها لتتحول إلى تقنية المعالجة الثلاثية، ويرافقهما الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولو الشركة القابضة للمياه والصرف، وشركة المياه والصرف بمحافظة مطروح.

ووجه المهندس شريف الشربيني، مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بوضع جداول زمنية مضغوطة، لتدارك التأخير فى مشروع توسعات محطة معالجة مرسى مطروح، وإنهاء الأعمال المدنية، وتوريد وتركيب المهام الكهروميكانيكية، كما وجه أعضاء مكتبه الفنى بالمتابعة الأسبوعية لموقف التنفيذ، لدفع معدلات الإنجاز، للانتهاء من المحطة ودخولها الخدمة.

كما وجه وزير الإسكان، مسئولى شركة مياه مطروح، بإحالة المسئولين عن تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي القائمة بمرسى مطروح للتحقيق بسبب القصور في التشغيل، ووجه بتشكيل لجنة من الوزارة وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، للوقوف على أسباب القصور، والمتابعة الدورية لمستوى الأداء بالمحطة، وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة لتشغيل المحطة طبقاً للمعايير القياسية، ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة القياسية الدورية للحفاظ على المحطة.

وكلف الوزير مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بسرعة البدء في تنفيذ الخط الناقل للمياه المعالجة ثلاثيا إلى الموقع المقترح لإقامة مشروعات الاستثمار الزراعى فى الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة مرسى مطروح، وإشراك المستثمرين فى زراعة الأشجار الملائمة للمياه المعالجة طبقاً للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، لتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة.

ومن جانبه، توجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، ومسئولى الوزارة، على الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لخدمة أهالى المحافظة، مؤكداً ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان للإسراع بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة، وخاصة فى مدينة مرسي مطروح، مع استيعاب التوسعات والزيادة السكانية بالمدينة، وبما يتواكب مع المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها.