شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «ريال» إلى 9.8 مليون ريال في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وارتفعت تكاليف التمويل إلى 11.3 مليون ريال نتيجة لارتفاع التزامات الاقتراض والإيجار. بالإضافة إلى ذلك، تأثر صافي الربح بخسارة انخفاض القيمة بقيمة 0.4 مليون ريال. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة ريال للاستثمار والتنمية في النصف الأول من 2024 بنسبة 10.6% إلى 9.8 مليون ريال، مقابل 11.024 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعزى الانخفاض بنسبة 10.5٪ على أساس سنوي في صافي الأرباح للربع الثاني من عام 2024 بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف التمويل بنسبة 9.7٪.وارتفعت تكاليف التمويل إلى 11.3 مليون ريال نتيجة لارتفاع التزامات الاقتراض والإيجار. بالإضافة إلى ذلك، تأثر صافي الربح بخسارة انخفاض القيمة بقيمة 0.4 مليون ريال.