الاقتصاد

«غاز» توقع عقدا لتنفيذ أعمال هندسية بـ16 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة توزيع الغاز الطبيعي، اليوم، عقدا مع شركة الغاز الأولى ذات المسؤولية المحدودة لتنفيذ أعمال هندسية والتصميم التفصيلي،وشراء المواد، والتوريد، والتصنيع، والبناء، والاختبار، والتشغيل لنظام إمداد الغاز الجاف. في منطقة مخطط (80).
وبحسب بيان الشركة على تداول ، كانت الشركة قد حصلت على موافقة وزارة الطاقة بتعديل منطقة الخدمة.
وقالت الشركة إن قيمة العقد تقدر بنحو 16.114 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 8 أشهر.
وتوقعت أن يؤثر المشروع على سيولة الشركة خلال فترة البناء، ومن المتوقع أن يؤثر على النتائج المالية عندما يبدأ التشغيل في الربع الثاني من عام ٢٠٢٥.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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