شكرا لقرائتكم خبر عن «غاز» توقع عقدا لتنفيذ أعمال هندسية بـ16 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة توزيع الغاز الطبيعي، اليوم، عقدا مع شركة الغاز الأولى ذات المسؤولية المحدودة لتنفيذ أعمال هندسية والتصميم التفصيلي،وشراء المواد، والتوريد، والتصنيع، والبناء، والاختبار، والتشغيل لنظام إمداد الغاز الجاف. في منطقة مخطط (80).
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، كانت الشركة قد حصلت على موافقة وزارة الطاقة بتعديل منطقة الخدمة.
وقالت الشركة إن قيمة العقد تقدر بنحو 16.114 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 8 أشهر.
وتوقعت أن يؤثر المشروع على سيولة الشركة خلال فترة البناء، ومن المتوقع أن يؤثر على النتائج المالية عندما يبدأ التشغيل في الربع الثاني من عام ٢٠٢٥.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، كانت الشركة قد حصلت على موافقة وزارة الطاقة بتعديل منطقة الخدمة.
وقالت الشركة إن قيمة العقد تقدر بنحو 16.114 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 8 أشهر.
وتوقعت أن يؤثر المشروع على سيولة الشركة خلال فترة البناء، ومن المتوقع أن يؤثر على النتائج المالية عندما يبدأ التشغيل في الربع الثاني من عام ٢٠٢٥.