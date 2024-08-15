شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزيرة كابيتال» مستشارا ماليا لاندماج «اتحاد الخليج الأهلية» و«الخليجية العامة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين، تعيين شركة الجزيرة للأسواق المالية، (الجزيرة كابيتال)، مستشارا مالية لعملية الاندماج المقترحة مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني.
وكانت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني قد أعلنت على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 07/08/2024م توقيع الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لتقييم جدوى اندماج الشركتين.
وكانت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني قد أعلنت على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 07/08/2024م توقيع الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لتقييم جدوى اندماج الشركتين.