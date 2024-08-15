شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يربح 138 مليار دولار بالنصف الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي عن أرباح النصف الأول من العام والتي بلغت 1.48 تريليون كرونة أي ما يعادل 138 مليار دولار مدفوعة في المقام الأول بالعوائد القوية على استثماراته في أسهم التكنولوجيا، وفق ما ذكرت صحيفة باينشين آند إنفيستمينت الأمريكية. قيمة صندوق الثروة النرويجي قالت مؤسسة التقاعد الحكومي النرويجي ذات الانتشار العالمي والتي تعد أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، إن قيمتها بلغت 17.75 تريليون كرونة في نهاية يونيو الماضي.

وبلغ العائد الإجمالي للصندوق خلال فترة ستة أشهر 8.6% وهو أقل بنحو 0.04% من العائد على مؤشره المرجعي. عائد قوي في استثمارات الأسهم حول ذلك، قال نيكولاي تانجن الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمار في بنك "نورجيس" يوم الأربعاء "إن الاستثمارات في الأسهم حققت عائدا قويا في النصف الأول من العام".

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وأشار تانجن إلى أن "النتيجة جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بأسهم التكنولوجيا بسبب زيادة الطلب على حلول جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي". عائد محفظة الأسهم قال صندوق الثروة السيادية النرويجي إن محفظة الأسهم الخاصة به سجلت عائدًا بنسبة 12.5% خلال النصف الأول من العام في حين تكبدت محافظ الدخل الثابت والعقارات غير المدرجة خسائر هامشية. خسائر الطاقة المتجددة وأعلن الصندوق عن عوائد سلبية بلغت 17.7% على محفظة البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وقال إن ارتفاع تكاليف رأس المال أثر سلباً على قيمة الاستثمارات في الفترة من يناير إلى يونيو.

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توقعات تراجع سوق الأسهم

رأى تانجن، إنه من غير المتوقع أن ترتفع أسواق الأسهم بالطريقة التي ارتفعت بها في الأعوام السابقة حيث إن الكثير من عدم اليقين يحيط بالأسواق وذلك في ظل أن الوضع الجيوسياسي يعني أن هناك المزيد من المخاطر على الأسهم العالمية. أحد أكبر المستثمرين في العالم يعد صندوق الثروة السيادي النرويجي أحد أكبر المستثمرين في العالم وقد تأسس في تسعينيات القرن العشرين لاستثمار فائض عائدات قطاع النفط والغاز في النرويج. وحتى الآن، استثمر الصندوق أمواله في أكثر من 8700 شركة في أكثر من 70 دولة حول العالم.