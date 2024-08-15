شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المهندس علاء كامل توفيق عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالخميس، 15 أغسطس 2024 08:51 م
توفي الى رحمة الله تعالى المهندس علاء كامل توفيق دياب عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، على أن تكون صلاة الجنازة غدا الجمعة عقب صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة بالخليفة والدفن بمقابر العائلة بمقابر الغفير بصلاح سالم .
وتوجه المهندس محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" بخالص العزاء لأسرة الفقيد وينعي أعضاء مجلس إدارة الجمعية المهندس علاء كامل توفيق الذي وافته المنية اليوم الخميس 15 أغسطس 2024
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