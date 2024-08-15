مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11915 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 65.37 نقطة ليقفل عند مستوى 11915.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 300 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 170 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 51 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، وساسكو، والبحر الأحمر، والعقارية، وأسترا الصناعية، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تالكو، والأبحاث والإعلام، ورسن، وتشب، وأسمنت اليمامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 1.73% .

فيما كانت أسهم شركات شمس، والباحة، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والدريس، ومياهنا، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 226.04 نقطة ليقفل عند مستوى 25760.93 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليون سهم.

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