وزارة المالية تقيم ورش تدريبية لتطويرٌ قدرات المراقبين الداخليين في الجهات الحكومية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقامت وزارة المالية ممثلةً بمركز المهارات المالية، ضمن برنامج الرقابة الذاتية، مجموعة من الورش التدريبية المكثفة في الرقابة الداخلية، والمراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، والحوكمة في القطاع العام، وإدارة الالتزام، وتحليل البيانات، ومراجعة تقنية المعلومات، بمشاركة 600 مستفيداً من الجهات الحكومية في إيطار 24 دفعة تدريبية، وذلك ضمن مبادرة دعم وتطوير أعمال الرقابة المالية.

ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات منسوبي الجهات الحكومية وتثقيفهم بمفاهيم الرقابة الذاتية، وإشراكهم في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية في جهات عملهم، والتعرف على المفاهيم الأساسية لتقنية المعلومات وأثرها على أنظمة الرقابة الداخلية، وعلى المخاطر والضوابط العامة لتقنية المعلومات واعتبارات اختيار وتصميم ضوابط رقابية فعالة، واكتساب المعرفة بمراحل مراجعة تقنية المعلومات، واكتساب المهارات الخاصة بتحليل التهديدات المحتملة لاستمرارية الأعمال.

يذكر أن إطلاق برنامج الرقابة الذاتية يأتي امتداداً لجهود مركز المهارات المالية الهادفة إلى بناء منهج تطويري متكامل للمهارات المالية للقطاع المالي العام، وتطوير المهارات المالية المستقبلية، وبناء البرامج والحلول التطويرية، وقياس أثرها لدعم المبادرات الرئيسية للرؤية عن طريق استحداث برامج تسهم في تفعيل عمليات نقل المعرفة بشكل مستدام عبر برامج تأهيل الممارسين الماليين في القطاع العام.

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