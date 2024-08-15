6 جمعيات زراعية تناقش دعم إنتاج المزارعين والتسويق لمنتجاتهم في الجوف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظمت الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالجوف، اليوم، ملتقى الجمعيات التعاونية والزراعية بهدف مناقشة القطاع والخروج بمبادرات لتعزيز إنتاج المزارعين ودعم تسويق منتجاتهم في الأسواق المحلية داخل منطقة الجوف وخارجها وذلك في الغرفة التجارية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالجوف محمد بن عبدالله الفاضل أن الملتقى شهد اجتماع ستة جمعيات على طاولة المناقشة والاقتراح شملت: مشاركة رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالرياض، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالجوف، ورئيس الغرفة التجارية، والجمعية التسويقية الزراعية، وجمعية منتجي الزيتون، وجمعية التمور بمحافظة دومة الجندل، وجمعية الجوبة للتمور، مبيناً أن الملتقى بحث التعاون المشترك بين الجمعيات لخدمة المزارعين والمنتجين واستثمار المواسم الزراعية للزيتون والتمور والفواكه والخضروات والأعلاف، فيما تم مناقشة التسهيلات والبرامج التي تقدم من البنوك ومبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة والاستفادة منها.

وخرج الاجتماع بتوصيات عدة تتضمن العمل المشترك لاستثمار المقومات الزراعية في منطقة الجوف، وطرح مبادرة تبنتها الجمعية التعاونية المركزية في دعم أي مبادرة مقترحة من الجمعيات مالياً لتنفيذها وفق دراسات محددة واشتراطات تضمن تنفيذ المبادرة والاستفادة منها.

ويساهم القطاع التعاوني في منطقة الجوف والجمعيات غير الربحية في تقديم الخدمات للمساهمين في التعاونيات والمزارعين والمنتجين في التمور والزيتون والصناعات التحويلية منها، بدعم المنتجين بمبادرات تتعلق في تعبئة إنتاجهم ودعمهم بالمساهمات الموسمية بما يشمل عبوات التعبئة للمنتجات لطرحها في الأسواق المحلية، والمشاركة في المهرجانات الموسمية بمنطقة الجوف والمهرجانات في مختلف مناطق المملكة لرفع فرص التسويق للمنتجات الزراعية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط