شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: 141.3 مليون رصيد شهادات إيداع البنك التجارى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، وبلغ حجم رصيد شهادات إيداع: مدينة مصر للإسكان والتعمير 570.934 مليون شهادة، ومجموعة أي أف جي القابضة 372.612 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات 255.344 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي-مصر 141.299 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية 107.926 مليون شهادة، وحديد عز 72.466 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.043 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 778.9 مليون ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 126 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.68%، والعرب على 3.71%، واستحوذت المؤسسات على 24.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 5.9 مليون جنيه، 13.2 مليون جنيه، 73.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 26.4 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 61.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 29629 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 36164 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 12816 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 6653 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 9600 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2855 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 7402 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1749 نقطة.