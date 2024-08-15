شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على المصرية العالمية للاستثمارات بقيمة 304 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة المصرية العالمية للاستثمارات-مناطق حرة، خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 27.7 ألف سهم بقيمة 304.8 مليون دولار، وصفقة على شركة بيانكي للاستثمار السياحي والعقاري بحجم تداول 524.7 ألف سهم بقيمة 262.3 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 674.1 ألف سهم بقيمة من 568.4 مليون جنيه عبر تنفيذ 34 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.043 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 778.9 مليون ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 126 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.68%، والعرب على 3.71%، واستحوذت المؤسسات على 24.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 5.9 مليون جنيه، 13.2 مليون جنيه، 73.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 26.4 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 61.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 29629 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 36164 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 12816 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 6653 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 9600 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2855 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 7402 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1749 نقطة.