شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 16 مليار دولار.. "الخزانة" الأمريكية تعتزم بيع سندات عشرينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات أجل 20 عامًا خلال الأسبوع المقبل.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات بقيمة 16 مليار دولار على أن تعلن نتيجة الاكتتاب في الطرح يوم الاثنين المقبل. خطة بيع سندات جديدة باعت الوزارة الشهر الماضي سندات أجل 20 عامًا بقيمة 13 مليار دولار، وكان الاكتتاب فيها فوق المتوسط بقليل.

وفي الأسبوع الماضي باعت الوزارة سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وجاء الطلب عليها في حدود المتوسط، وسندات مدتها 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار، وسندات أجل 30 عامًا بقيمة 25 مليار دولار.

وجاء الاكتتاب في الطرحين في حدود المتوسط، ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة يوم الخميس المقبل تفاصيل خطة بيع سندات آجال عامين و5 أعوام و7 أعوام.