الاقتصاد

بقيمة 16 مليار دولار.. "الخزانة" الأمريكية تعتزم بيع سندات عشرينية

0 نشر
د ب أ- واشنطن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 16 مليار دولار.. "الخزانة" الأمريكية تعتزم بيع سندات عشرينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات أجل 20 عامًا خلال الأسبوع المقبل.
وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات بقيمة 16 مليار دولار على أن تعلن نتيجة الاكتتاب في الطرح يوم الاثنين المقبل.

خطة بيع سندات جديدة

باعت الوزارة الشهر الماضي سندات أجل 20 عامًا بقيمة 13 مليار دولار، وكان الاكتتاب فيها فوق المتوسط بقليل.
وفي الأسبوع الماضي باعت الوزارة سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وجاء الطلب عليها في حدود المتوسط، وسندات مدتها 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار، وسندات أجل 30 عامًا بقيمة 25 مليار دولار.
وجاء الاكتتاب في الطرحين في حدود المتوسط، ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة يوم الخميس المقبل تفاصيل خطة بيع سندات آجال عامين و5 أعوام و7 أعوام.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا