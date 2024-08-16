شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر الوطنية تتجاوز حاجز الـ3 مليارات دولار خلال 5 أشهر العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور صادرات مصر الوطنية خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت تلك الصادرات ارتفاعا طفيفا في شهر مايو الماضي، قياسا بنفس الشهر من العام الماضي 2023.

وقدرت بيانات الجهاز، إجمالي صادرات مصر الوطنية بنحو 3 مليارات و806 مليون دولار في شهر مايو الماضي، ارتفاعا من 3 مليار و793 مليون دولار في شهر مايو عام 2023، بزيادة بلغت نحو 13 مليون و819 ألف دولار.

وجاء ارتفاع الصادرات الوطنية المصرية مدفوعا بارتفاع صادرات السلع تامة الصنع والتى بلغت قيمتها نحو مليار و951 مليون دولار في شهر مايو الماضي، بينما كانت نحو مليار و903 ملايين دولار في نفسئ الشهر عام 2023، بزيادة بلغت 48 مليونا و132 ألف دولار، يليها صادرات مصر من السلع نصف مصنعة وبلغت قيمتها 985 مليونا و549 ألف دولار في مايو الماضى، مقابل 741 مليونا و424 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت 244 مليونا و125 ألف دولار.

أما بالنسبة لصادرات مصر من المواد الخام فقد بلغت 524 مليون و301 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل نحو 521 مليون و592 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2023، بزيادة بلغت مليوني 709 ألف دولار.

وساهمت الصادرات المصرية فى تراجع عجز الميزان التجارى فى شهر مايو الماضي، حيـث سجلت نحو 3.81 مليار دولار، ارتفاعا من 3.79 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق له 2023 بنسبة بلغت نحو 0.4%، وتراجع قيمة العجز في الميزان التجارى ليصل إلى 3.57 مليار دولار في شهر مايو الماضي، بينما كان 3.98 مليار دولار لشهر مايو من العام الماضي 2023، بنسبة تراجع بلغت 10.3%.