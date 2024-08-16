شكرا لقرائتكم خبر عن 280 مليون جنيه أرباح شركة الحديد والصلب و645 مليونا إيرادات خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن تحقيق شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إحدى شركاتها التابعة، نحو 280 مليون جنيه أرباح خلال عامين 2023 و2024، فيما حققت نحو 645 مليون جنيه إيرادات خلال نفس العامين بحسب المؤشرات المبدئية.

وبحسب البيانات حققت الشركة التي كانت جزء من شركة الحديد والصلب التي سبق تصفيتها ، نحو 335 مليون جنيه إيرادات و 151.6 مليون جنيه ارباح بنهاية يونيو 2023.

كما حققت نحو 310 مليون جنيه إيرادات بنهاية يونيو 2023 ونحو 128 مليون جنيه أرباح خلال نفس العام.

يشار أن الشركة يتم تداول أسهمهما في البورصة.