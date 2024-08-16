الاقتصاد

280 مليون جنيه أرباح شركة الحديد والصلب و645 مليونا إيرادات خلال عامين

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القاهرة - سامية سيد - ‬كتب عبد الحليم سالم

الجمعة، 16 أغسطس 2024 01:00 ص

كشفت بيانات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن تحقيق شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إحدى شركاتها التابعة، نحو 280 مليون جنيه أرباح خلال عامين 2023 و2024، فيما حققت نحو 645 مليون جنيه إيرادات خلال نفس العامين بحسب المؤشرات المبدئية.

 

وبحسب البيانات حققت الشركة التي كانت جزء من شركة الحديد والصلب التي سبق تصفيتها ، نحو 335 مليون جنيه إيرادات و 151.6 مليون جنيه ارباح بنهاية يونيو 2023.

 

كما حققت نحو 310 مليون جنيه إيرادات بنهاية يونيو 2023 ونحو 128 مليون جنيه أرباح خلال نفس العام.

يشار أن الشركة يتم تداول أسهمهما في البورصة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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