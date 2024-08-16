الاقتصاد

المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس

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الشارقة - اميمة ياسر - أكدت وزارة المالية، تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس الحالى للعاملين بالدولة يوم الخميس المقبل، الموافق 22 أغسطس 2024 والمتأخرات أيام 8 و11 و12 أغسطس.

وأشارت وزارة المالية إلى أن صرف مرتبات سبتمبر المقبل سيكون بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 سبتمبر المقبل، موضحة أنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

وأهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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