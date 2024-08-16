شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع.. وصعود الإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم البريطانية

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً اليوم، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2862 دولار أمريكي، بزيادة 0.29 %.كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1716 يورو بزيادة 0.60 %.أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.80 %.وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 66.30 نقطة، ليصل إلى 8347.35 نقطة.