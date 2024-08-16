الاقتصاد

الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع.. وصعود الإسترليني

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واس - لندن 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع.. وصعود الإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً اليوم، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2862 دولار أمريكي، بزيادة 0.29 %.
كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1716 يورو بزيادة 0.60 %.

الأسهم البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.80 %.
وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 66.30 نقطة، ليصل إلى 8347.35 نقطة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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