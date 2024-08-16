شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

خفض أسعار الفائدة

الدمام - شريف احمد - استهلت الأسهم الأوروبية التعاملات اليوم، مرتفعة بدعم من بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية التي عززت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، ليقترب من أعلى مستوى في أسبوعين، ويتجه إلى تسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.وقاد المكاسب قطاع التأمين مدعوماً بقفزة لسهم شركة أدميرال بلغت 10.3%، بعد أن أعلنت شركة التأمين على السيارات والمنازل ارتفاع أرباح النصف الأول قبل احتساب الضرائب 32%، وهو ما فاق التوقعات.وعززت قراءات التضخم المعتدلة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أسعار الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ أربع سنوات ونصف السنة.وأظهرت بيانات اليوم أن الاقتصاد البريطاني نما 0.6% في الربع الثاني متماشياً مع توقعات خبراء الاقتصاد.واستقر المؤشر فاينانشال تايمز القياسي، بينما ارتفع سهم شركة أدين الهولندية للمدفوعات 6.4%، بعد أن تجاوزت أرباحها الأساسية للنصف الأول التوقعات، كما هبط سهم أورستد 7.2%، بعد أن أعلنت أكبر شركة مطورة لمزارع الرياح البحرية في العالم عن نتائج الربع الثاني.