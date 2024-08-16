شكرا لقرائتكم خبر عن زادت انتاجيتها لـ160ألف برميل يومياً.. أهم المعلومات مصفاة ميدور للتكرير والان مع تفاصيل الخبر

يعد نجاح مصفاة ميدور للتكرير بالأسكندرية منظومة متكاملة والاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة نموذج لجذب استثمارات جديدة لقطاع البترول وتعظيم القدرة التنافسية لمصر كمركز إقليمى للطاقة، حيث شهدت الفترة الماضيةأعمال التشغيل التجريبى لكافة الوحدات الإنتاجية بمصفاة ميدور للتكرير بالأسكندرية فى ظل الانتهاء من التوسعات الجديدة

وفيما يلى أهم المعلومات عن مشروعا التوسعات وكانت كالتالى:

1-زادت إنتاجيتها لتصل حالياً إلى 160 ألف برميل يومياً .

2-وتوفر الآن 25% من إمدادات البنزين والسولار للسوق المحلية.

3- استثمارات التوسعات الجديدة للمصفاة بلغت 7ر2 مليار دولار.

4- إلى جانب التوسعات تم تطوير الوحدات القائمة بالفعل.

5- وأن المشروع نفذته شركة تكنيب الإيطالية من خلال شركات قطاع البترول المصرى إنبى وبتروجت.

يذكر أن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية قد تفقد أعمال التشغيل التجريبى لكافة الوحدات الإنتاجية بمصفاة ميدور للتكرير بالأسكندرية فى ظل الانتهاء من التوسعات الجديدةمؤكداً على أهمية تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة كأولوية أولى للتشغيل الآمن وزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات واستدامة الأعمال.