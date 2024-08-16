شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد مشتركى التليفون الأرضى لـ12.8 مليون عميل بنهاية يونيو والان مع تفاصيل الخبر

زاد عدد مشتركي الهاتف المحمول بالشركة المصرية للاتصالات "we"، إلى 13.107 مليون مشترك خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل 12.557 مليون مشترك بنهاية الربع المماثل من عام 2023 بزيادة 550 ألف مشترك بنسبة نمو سنوي 4%، ومقارنة مع 13.002 مليون مشترك خلال الربع الأول من عام 2024 بزيادة 105 آلاف مشترك بنسبة نمو سنوي 1%.

وكان عدد مشتركي التليفون الأرضي في مصر قد زاد إلى 12.792 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من عام 2024 مقابل 11.816 مليون مشترك خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بزيادة أكثر من 976 ألف عميل خلال عام بنسبة نمو سنوي 8%، ومقارنة مع 12.783 مليون عميل خلال الربع الأول من عام 2023 بزيادة 9 آلاف عميل بنسبة نمو 0.01%، وذلك وفق بيانات الشركة المصرية للاتصالات، صاحبة أكبر عدد مشتركين من التليفون الأرضي.

وحققت شركة المصرية للاتصالات، نموًا في إجمالي الإيرادات المجمعة قدره 35% خلال النصف الأول من عام 2024 ليصل إلى 38 مليار جنيه، وذلك بفضل زيادة إيرادات خدمات البيانات بوحدة أعمال التجزئة بنسبة نمو قدرها 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وشكلت 48% من إجمالي نمو الإيرادات، متبوعة بنمو إيرادات المكالمات الدولية الواردة ومبيعات السعات الدولية بنسبة 51% و103%، على التوالي.

حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا بنسبة 29% خلال النصف الأول من عام 2024 ليسجل مبلغ 15.5 مليار جنيه بهامش ربح قدره 41%، حيث ساهم مزيج الإيرادات المحسنة، إلى جانب جهود ترشيد التكاليف، في الحفاظ على هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند المستويات المستهدفة بالرغم من الضغوط التضخمية الزائدة، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 6.5 مليار جنيه، دون تغيير على أساس سنوي عن العام السابق، ليحقق هامش ربح قدره 17%.