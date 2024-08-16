شكرا لقرائتكم خبر عن عدد المشتغلين يتجاوز 29 مليون بالربع الثانى من 2024.. والريف يتصدر بـ16مليون والان مع تفاصيل الخبر

كشف بحث القوى العاملة للربع الثاني "أبريل – يونيه" لعام 2024، عن وصول عـدد المشتغلين إلى 29.365 مليون فرد، ارتفاعا من 29.293 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زيادة بلغت 0.2٪.

ورصدت بيانات البحث الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد المشتغلين في عدد المشتغلين في الريف لمستوى 16.886 مليون مشتغل، مقابل 12.479 مليون مشتغل في الحضر، وطبقا للحالة العملية، فقد بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي 21.613 مليون مشتغل (18.414 مليون ذكور، 3.199 مليون إناث) بنسبة 73.6٪ من إجمالي المشتغلين، بينما كانت 73.5٪ في الربع السابق، مقابل 72.8٪ في الربع المماثل من العام السابق.



وسجل عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين نحو 872 ألف مشتغل، (821 ألف مشتغل ذكور، 51 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 3٪ من إجمالي المشتغلين، بينما كان 3.6٪ في الربع السابق مقابل 3٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.603 مليون مشتغل (5.031مليون مشتغل ذكور، 572 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 19.1٪ من إجمالي المشتغلين، بينما كان 19٪ في الربع السابق، مقابل 19.1٪ في الربع المماثل من العام السابق، وبلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1.277 مليون مشتغل (448 ألف مشتغل ذكور ، 829 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 4.3٪ من إجمالي المشتغلين، بينما كان 3.9٪ في الربع السابق مقابل 5.1٪ في الربع المماثل من العام السابق.